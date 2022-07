Il fatturato vola, l'Unox premia i dipendenti: aumento in busta paga di mille euro l'anno

PADOVA - L'incertezza che domina i mercati internazionali non frena la crescita di Unox, azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, che chiude il primo semestre 2022 con un fatturato consolidato pari a 125 milioni di euro, registrando un +55% rispetto allo stesso periodo del 2021.

«Sappiamo anche che tutto questo è possibile grazie al lavoro di tutti i nostri collaboratori - ha dichiarato Nicola Michelon, Ceo di Unox - e vogliamo ringraziarli con un aiuto per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi»

«Anziché dare un premio una tantum, abbiamo scelto di fare un intervento strutturale attraverso un aumento delle retribuzioni di 1.000 euro lordi annui a tutti i collaboratori che lavorano in Unox, oltre ad aumentare anche le retribuzioni in ingresso. In questo contesto sentiamo, infatti, il dovere di anticipare i bisogni dei nostri collaboratori aiutandoli a preservare il proprio potere d'acquisto».

Ancora una volta si manifesta l'attenzione di Unox per le persone, per le loro necessità e per il loro equilibrio: dal primo giugno 2022 il personale del Gruppo, ad esclusione di quadri e dirigenti, gode di un aumento delle retribuzioni lorde di 1.000 euro annui per cercare di sopperire all'accrescimento del costo della vita. Di fatto, oltre 700 persone fruiranno di un incremento salariale più che triplicato rispetto agli aumenti dei minimi salariali (contratto metalmeccanici industria) scattati a partire da quella data.

A testimonianza del sincero interesse che l'azienda manifesta verso i propri collaboratori e le proprie collaboratrici Unox è rientrata per il terzo anno consecutivo, posizionandosi al 13° posto, nella classifica Best Workplaces Italia 2022, il premio conferito dal Great Place to Work® Institute che individua le 60 migliori aziende per cui lavorare in Italia secondo le opinioni dei propri collaboratori.

«Come tutti stiamo combattendo l'aumento del costo delle materie prime - aggiunge Michelon -. Fortunatamente, la forte crescita di fatturato che stiamo registrando ci permette di assorbire i costi fissi, consentendoci non solo di sostenere l'aumento dei costi variabili per l'azienda, ma anche di fornire un supporto aggiuntivo ai nostri collaboratori».