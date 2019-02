Commercianti in Municipio con 1.404 firme: «Vogliamo parcheggiare»

di Luisa Morbiato

PADOVA «Chiediamo l'apertura immediata della Prandina affinché si possa parcheggiare. Abbiamo raccolto 1404 firme di commercianti, ambulanti e residenti che sono state protocollate in Comune ma la raccolta non si ferma». A dirlo è Vanda Pellizzari, consigliere della Lista Bitonci. «Non vogliamo passeggiare per il centro e continuare a dire qui c'era il tal negozio, qui c'era quell'altro - insiste -. Troppe le chiusure che si susseguono, vogliano passeggiare e vedere un centro città vivo. Stiamo difendendo il nostro diritto di lavorare e vogliamo dare alla città la possibilità di essere vista». La raccolta firme avviata qualche giorni fa da Vanda Pellizzari e da un gruppo di commercianti quindi, nonostante la consegna delle 1404 firme indirizzate al sindaco Giordani, non si ferma. L'obbiettivo è quota 5000. «Ci sono anche un centinaio di firme di ambulanti perché anche nelle piazze dicono di risentire della chiusura della