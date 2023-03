PADOVA - Il Comune proroga fino alla fine dell’anno la concessione ad Aps Holding della Prandina. In attesa di capire che cosa la giunta Giordani vorrà realizzare all’interno dell’ex caserma che si affaccia su corso Milano c’è solo una certezza: fino al 31 dicembre 2023 l’area continuerà ad ospitare un parcheggio.



LA DECISIONE

A mettere nero su bianco questa indicazione è stata una delibera fatta approvare martedì in giunta dall’assessore alla Mobilità, Andrea Ragona. Nel documento si spiega che è “opportuno prolungare la sperimentazione fino al 31/12/2023, alle medesime condizioni; e ciò per la duplice finalità, da un lato raccogliere ulteriori dati sulla domanda di sosta in tale comparto urbanistico, propedeutici a una valutazione complessiva sulla fruibilità dell’intero asse viario di accesso al centro cittadino e, dall’altro, continuare a promuovere tale area di parcheggio attualmente ancora poco utilizzata dall’utenza pur costituendo una valida alternativa ai sovraffollati parcheggi a pagamento circostanti”.

In virtù di questo Aps continuerà a gestire l’area fino alla fine dell’anno. Invariata rimane la tariffa: 1,40 euro all’ora. Il parcheggio sarà a pagamento dalle 8 alle 20 (sosta gratuita dalle 20 alle 8) dal lunedì al sabato. Sosta gratuita, invece, la domenica.

Nel frattempo da Palazzo Moroni potrebbe arrivare qualche indicazione sul futuro dell’ex caserma. La proposta messa in campo subito prima di Natale dal sindaco Sergio Giordani di realizzare il nuovo auditorium e un parcheggio sotterraneo sembra non aver fatto breccia neppure nella maggioranza che lo sostiene. Sulla questione particolarmente dura è stata, per esempio, Coalizione civica. Contro il progetto anche il presidente dell’Associazione commercianti del centro storico Massimiliano Pellizzari, che ha ricordato che la predisposizione per la nuova casa della musica è stata realizzata all’interno del Centro congressi in Fiera.

Sempre martedì in giunta è stata approvata, in via definitiva, la tariffa a 3,5 euro all’ora dalle 7 alle 24 per il parcheggio Porte Contarine. La tariffa notturna (dalle 24 alle 7) è stata invece fissata a 1 euro l’ora.



L’ALTERNATIVA

Da gennaio intanto il servizio di pagamento del parcheggio in struttura di Telepass è approdato nell’autosilo in largo Europa. Grazie alla collaborazione con Aps Holding, società che gestisce il servizio di sosta, è ora possibile, tramite il dispositivo Telepass, entrare e uscire dal parcheggio della struttura senza biglietto, né fila alla cassa. Il park Porte Contarine è stato completamente rinnovato (automazione, lay-out e tecnologia a servizio dell’utenza) e ora mette a disposizione oltre 300 posti auto (alcuni riservati ai residenti). Non solo. Il nuovo autosilo si è particolarmente contraddistinto da quando è gestito da Aps fino a trasformarsi in un “Secret garden” urbano grazie alle opere di sei street artist, un originale museo che ospita inedite e originali opere. Per realizzarle sono stati coinvolti sei writer, chiamati a dipingere il primo “Secret garden” d’Italia. L’ispirazione è arrivata da Urbs Picta. Idealmente anche Telepass abbraccia il progetto di Aps per una riqualificazione urbana e apporta il suo know-how teologico facendo in modo che l’innovativo sistema consenta, anche in questo luogo, di accedere in modo semplice, così come avviene in autostrada.

Sarà necessario solo individuare le corsie, identificate da apposita segnaletica Telepass, in entrata e in uscita e attendere che, dopo il “beep”, la sbarra si alzi per ripartire senza fermarsi a pagare alla cassa.