PADOVA - «Vede, il fatto è che noi commercianti vorremmo condividere certi temi sul futuro della città invece non veniamo coinvolti nemmeno sulla scelta delle fermate del tram che per un negoziante sono fondamentali. Nemmeno sappiamo quanti posti auto resteranno in corso Milano. Ma l’esempio principe è il parcheggio Prandina: piccolo, decentrato su via Orsini, inutile. E si va avanti così a Padova con mediazioni squisitamente politiche, quando invece sappiamo benissimo che per funzionare dovrebbe puntare su corso Milano ed essere molto più grande dei 240 posti promessi».

Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom, torna ad esprimere quello spirito guerriero che gli ruggisce dentro, anche perché da quello che gli riferiscono i suoi associati «c’è la prospettiva di una città “irraggiungibile” per chi viene da fuori e che da qui a poco tempo, non sarà un’ipotesi ma una certezza. Quindi non so se le otto fra associazioni e comitati spontanei che contestano la legittimità del mini parcheggio all’ex Prandina abbiano ragione. Di certo non saremo noi quelli che contesteranno la loro posizione».



LA DIFFICOLTÁ

«Chi fa acquisti - prosegue - fa fatica a farli in bus, in tram, in bici o in monopattino. Quindi la crisi non è solo l’e-commerce molto favorito sul piano fiscale ma anche per le sempre maggiori difficoltà di avvicinarsi al centro. A lavori del tram conclusi le strade saranno più strette e le auto faranno sempre più fatica ad accedere».

«Noi siamo per scelte nette - continua - altro che le mediazioni che non sono alla fine nè carne nè pesce. Prendiamo piazza Insurrezione: anche la Soprintendenza non avrebbe niente da dire su un park seminterrato eppure si fa fatica a decidere: l’ostracismo verso le quattro ruote anche se si va verso un parco auto sempre più elettrico, è palpabile, Voglio dire che anche noi amiamo l’ambiente e lo vogliamo tutelare, siamo favorevoli al parco delle Mura ma anche con un parcheggio che si possa mascherare bene per l’esigenza di far vivere anche le nostre attività».



«Gli effetti, a dire il vero, cominciano già a farsi vedere: le vetrine chiuse sono l’anticamera del degrado. Guardiamo con grande preoccupazione alla desertificazione, ad esempio, di via Dante - aggiunge Bertin - e temiamo fortemente per tutti i negozi che si affacciano sulle strade che saranno interessate dai nuovi percorsi del tram. Già adesso scontano l’effetto cantieri, ma a lavori conclusi dovranno fare i conti con strade più strette dove le auto faranno sempre più fatica ad accedere. Il tutto, secondo la narrazione che proviene dal palazzo, dovrebbe favorire l’ambiente, ma basta un passaggio al parco Iris per rendersi conto che non è sempre tutto oro quel che luccica».

E conclude: «A differenza di quanto stanno facendo le altre città della nostra regione, dove l’accoglienza si è tradotta in scelte precise come Verona, in quanto a comodità di parcheggi, è l’esempio più lampante, ma anche Vicenza si sta distinguendo per la gratuità degli stalli anche al sabato, Padova veleggia verso una “decrescita felice” come si diceva un po’ di tempo fa, dove magari il turismo potrà dire la sua, ma una città, presa nel suo complesso, non può vivere solo il sabato e la domenica».