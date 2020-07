Schianto lungo la Postumia: due donne in ospedale

CITTADELLA - Questa mattina, venerdì 31 luglio, poco dopo le 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Postumia a Cittadella per lo scontro tra due auto: ferite le due conducenti. I pompieri arrivati hanno messo in sicurezza le vetture, tra cui una alimentata a Gpl, mentre le due donne erano già assistite dal personale del Suem per essere trasferite in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente.



Un altro incidente si è verificato giovedì 30 luglio intorno alle 22 in via Terradura a Maserà, dove un automobilista dopo la perdita di controllo dell'automobile è finito in un fossato con dell'acqua all'interno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente 35 enne, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in ospedale.