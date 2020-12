MASSANZAGO - Stressati dal lockdown, hanno pensato bene di inventarsi una goliardata che alla fine li ha messi nei guai con la giustizia. Sei amici l’altra sera si sono ritrovati a Massanzago. Abituati ad uscire e far festa tutti i sabati sera, mal accettavano le restrizioni e hanno deciso di organizzare un finto posto di blocco spacciandosi per esponenti delle forze dell’ordine. Si sono procurati tutti una casacca catarifrangente, con del cartone hanno creato una paletta simile a quelle in uso alle forze dell’ordine, poi su di giri come non mai sono scesi in strada, in via Roma e si sono messi a fermare le auto che transitavano.

CONTROLLO

Agli automobilisti avrebbero riferito che si trattava di un semplice controllo, poi facevano segno di poter proseguire. Almeno una decina le auto fermate. Il "gioco" è andato avanti per un’oretta tra risate e allegria, poi però uno dei tanti conducenti in transito ha avvisato il 112. Attorno alle 23,30 una pattuglia dei carabinieri della stazione di Camposampiero è giunta in via Roma a Massanzago sul luogo della segnalazione. Quando il gruppo di amici ha visto in lontananza i lampeggianti della “gazzella” ha tentato un’improbabile fuga a piedi. I ragazzi hanno percorso poche decine di metri poi si sono imbucati all’interno di un’abitazione di uno del gruppo. I carabinieri, tuttavia, non li hanno mai persi di vista e qualche istante dopo li hanno raggiunti. Sono stati così identificati I.M., di 34 anni, V.T. di 30, T.R. di 29, G.D.S. di 22, S.R. di 27 anni tutti di Massanzago e M.C. di 27 anni, di Borgoricco. Da una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 5 grammi di marijuana nella disponibilità di I.M. e V.T. e per loro è scattata una segnalazione alla prefettura. Sono stati tutti multati con un verbale di 280 euro per mancato rispetto delle restrizioni anti-Covid.



