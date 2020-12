Tredici posti di blocco per impedire l'assalto: oggi alle 14 il piano anti-virus del Comune

PADOVA - Oggi alle 14 scatta la chiusura dei varchi d'accesso alla città per chi abita fuori Padova e le forze dell'ordine sono pronte anche a chiudere alcune aree pedonali o a deviare i flussi dei pedoni in caso di assembramenti in centro storico. Non solo. A presidiare il Salone ci sarà la Protezione civile. Nell'ultima giornata di shopping natalizio - dato che la Vigilia scatterà la zona rossa con la conseguente chiusura dei negozi - Comune e Questura non vogliono correre rischi e, quindi, in attuazione dell'ordinanza regionale (in vigore fino alla mezzanotte) che blocca gli spostamenti tra Comuni a partire dalle 14 si è deciso di far scattare controlli a tappeto in prossimità dei tredici accessi principali alla città. I controlli saranno garantiti da un centinaio di agenti tra polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale. Insomma si vuole scongiurare in tutti i modi che l'ultima corsa ai regali si trasformi in un'insidiosissima occasione di contagio.

LE MODALITÁ

APPROFONDIMENTI PADOVA Domani nuovo stop agli ingressi in città dalle 14, ci saranno... NIENTE SHOPPING Covid. Centro storico di Padova blindato: migliaia di auto respinte...

«Dopo il tavolo tecnico che si è tenuto oggi in Questura, confermo che dalle 14 almeno tredici arterie di accesso alla città saranno presidiate da tutte le forze dell'ordine, che ringrazio, per assicurare il rispetto delle normative anti Covid, compresa quella regionale che, ricordo, impedisce lo spostamento in ingresso e uscita tra comuni diversi tranne specifiche deroghe ha annunciato ieri il sindaco Sergio Giordani - Allo stesso tempo i controlli interforze in città e nel suo centro storico saranno garantiti con le stesse finalità. Anche il Salone riceverà un'attenzione particolare grazie ai volontari di Protezione Civile».

«Lancio un appello collettivo alla responsabilità; se tutti usiamo buon senso, manterremo la situazione sotto controllo ed entro i limiti. Nessuno vuole privare della libertà o imporre limiti sgraditi. Molto semplicemente, in un'emergenza sanitaria di questa portata, dobbiamo proteggere la salute col fine generale di proteggere la città ha aggiunto il primo cittadino - Consentitemi infine un ringraziamento particolare a polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale, il loro impegno è davvero prezioso per tutti noi».

I VARCHI

Ma quali sono i punti in cui saranno posizionati i posti di blocco? Sulla questione a palazzo Moroni si preferisce mantenere il massimo riserbo per evitare di dare un vantaggio a qualche furbetto che, magari, pur di poter arrivare in centro, potrebbe riuscire a pianificare un percorso alternativo per eludere i controlli. In tutti i casi, con ogni probabilità, i check point saranno posizionati in corrispondenza delle principale strade d'accesso alla città, quindi in via Bembo, via Guizza, Strada Battaglia, in via Romana Aponense, via Dei Colli, via Chiesanuova, via Montà, via Altichiero, via Pontevigodarzere, via Del Plebiscito, via San Marco, via Vigonovese e via Piovese.

«Dopo gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto grazie all'ordinanza dello scorso fine settimana ha spiegato, invece, l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina Ci auguriamo che da parte delle persone ci sia un atteggiamento improntato alla responsabilità. In tutti i casi, ci sarà un grande dispiegamento di forze per garantire che tutto possa andare per il meglio».

IN CITTÁ

I controlli da parte delle forze dell'ordine, oltre ad impedire l'ingresso delle auto in città, dovranno anche prevenire il formarsi di assembramenti in centro storico. «Da questo punto di vista ha detto ancora Bonavina mi auguro che non sia necessario alcun intervento. In tutti i casi, siamo pronti a fare la nostra parte». Sulla questione sarebbe pronto un vero e proprio piano di intervento. Nel caso in cui le aree pedonali dovessero risultare eccessivamente congestionate, non si escludono neppure le chiusure di alcune zone. In alternativa si potrebbe optare per una soluzione più soft, ovvero far scattare alcune deviazioni del flusso pedonale in modo da allentare la pressione sulle aree maggiormente frequentate.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA