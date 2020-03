VO' EUGANEO - In ufficio indossano la mascherina, si lavano le mani più spesso del solito e quando maneggiano pensioni e bollettini adottano tutte le precauzioni per evitare il contagio. Lavorare nell’ufficio postale di Vo’ in tempo di Coronavirus sostituendo i colleghi “titolari” che abitano fuori paese significa anche questo. Lo sanno bene i tre dipendenti di Poste Italiane che da una settimana sono impegnati in prima linea per garantire al paese un servizio essenziale. Sì perché Giancarlo, Michela e Sandra abitano a Vo’ e come gli altri 3.300 abitanti, dal 24 febbraio sono isolati dal resto del mondo. Il cordone sanitario scattato 12 giorni fa ha impedito loro di raggiungere gli uffici postali in cui normalmente prestano servizio: Padova per Giancarlo Tosato, 56 anni; Rubano per Michela Beggiato, 44 anni e Sant’Elena per Sandra Bernardi, che di anni ne ha 53. Contemporaneamente anche i due uffici postali di Vo’ – quello affacciato in piazza Liberazione e quello molto più piccolo della frazione di Vo’ Vecchio – avevano chiuso i battenti, per effetto dell’ordinanza sindacale anti contagio. «Alla notizia della quarantena ho provato un certo smarrimento – racconta Giancarlo, che vive insieme alla madre – mi sono chiesto cosa sarebbe successo».



Michela, che abita insieme al compagno, rincorreva le notizie sul Coronavirus, ritagliandosi degli spazi per le passeggiate e la lettura. Anche Sandra, che vive con il compagno, utilizzava quell’inaspettato tempo libero per leggere e tenersi in forma. Poi per tutti e tre è arrivata la telefonata di Poste Italiane. C’era l’esigenza di riaprire almeno l’ufficio del centro così da garantire i servizi essenziali come l’erogazione delle pensioni e i pagamenti urgenti. Ma i dipendenti abitavano tutti fuori paese e il cordone sanitario impediva qualsiasi accesso. Così l’azienda ha pensato di ovviare al problema proponendo ai tre vadensi di sostituire i colleghi. Loro non ci hanno pensato due volte, anzi si sono subito resi disponibili e lunedì scorso hanno riaperto l’ufficio, con Giancarlo come direttore pro tempore, Michela e Sandra agli sportelli, a distribuire le pensioni alle centinaia di anziani del paese.



Alcuni di loro erano sopresi ma allo stesso tempo felici di trovarsi di fronte i compaesani, i cui occhi sorridenti spuntavano sopra la mascherina. Le operazioni sono quelle di sempre, ma dentro le Poste si respira un’atmosfera diversa: ci si scambia un sorriso, una battuta, una parola di conforto. Non mancano neppure le confidenze capaci di strappare una risata: «Un ottantenne mi ha detto che con la quarantena finalmente la moglie passa un po’ più di tempo con lui anziché stare sempre fuori con le amiche». Il lavoro in emergenza, in un ufficio nuovo, con mansioni diverse e con un carico di responsabilità maggiore, mette alla prova i tre dipendenti. «A fine giornata la stanchezza si fa sentire ma sapere che sto garantendo un servizio mi dà la carica e mi rende fiero» – afferma Giancarlo. Anche le colleghe vivono questo incarico come un dovere morale nei confronti di chi come loro sta vivendo l’isolamento forzato. «Vorrei dedicare un pensiero a tutte le donne, visto che domenica sarà la nostra festa, e un abbraccio a tutte le colleghe della zona rossa – aggiunge Sandra – perché è su noi donne che ricadono molte delle criticità familiari in un momento così delicato». Ieri alla squadra si è aggiunto un altro volontario: un postino di Vo’ che ha recapitato la corrispondenza urgente ma solo alle istituzioni, mentre il servizio domiciliare resta ancora sospeso. Oggi è il loro ultimo giorno: da lunedì Vo’ tornerà ad essere un paese libero. Ma questa esperienza ha lasciato il segno nei tre dipendenti: «È stata un’occasione di crescita, umana e professionale che ci ha fatto capire quanto è importante essere solidali». Ultimo aggiornamento: 09:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA