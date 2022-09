CODEVIGO Un commando criminale specializzato in assalti a istituti di credito ha preso di mira la notte tra venerdì e sabato l’ufficio postale di via Vittorio Emanuele a Codevigo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri sono arrivati davanti allo sportello su un’auto di grossa cilindrata. Hanno agito in quattro. Hanno oscurato le telecamere a circuito chiuso delle Poste con della vernice spray. Stessa cosa hanno fatto con una luce in prossimità dello sportello.

Dopo essersi creati le condizioni migliori per agire, hanno provato a forzare la porta antipanico che tuttavia ha resistito. In un secondo momento hanno divelto lo sportellino da dove escono le banconote per inserirvi all’interno una “marmotta” satura di polvere pirica. Proprio mentre veniva effettuata questa operazione, il sistema d’allarme dell’ufficio ha cominciato a suonare. I malviventi, colti di sorpresa, hanno capito che mancavano ancora troppi minuti all’esplosione e c’era il rischio di essere sorpresi in flagranza dalle forze dell’ordine. Per evitare ogni rischio i banditi hanno caricato tutta l’attrezzatura da scasso e l’esplosivo in auto e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

L’arrivo in via Vittorio Emanuele dei militari dell’Arma è stato tempestivo. I carabinieri nel sopralluogo di rito hanno accertato la tentata intrusione e il danneggiamento, ma hanno anche appurato come i malviventi siano stati costretti a precipitosa fuga a mani vuote. Dalla centrale operativa è stata lanciata a tutti i mezzi in strada la richiesta di confluire nell’area di Codevigo, ma ogni tentativo di bloccare l’auto con la banda non ha dato gli esiti sperati. La filiale di Codevigo delle Poste non ha subito alcun danno strutturale, già nella giornata odierna una squadra specializzata provvederà a ripristinare la porta antipanico e il dispositivo che eroga banconote del Postamat.

Nel frattempo i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli su tutta l’area della Saccisica al fine di contrastare ogni forma di reato predatorio. Entrando nella stagione autunnale, per tradizione, gli assalti ai forzieri di banche e poste diventano ricorrenti e preoccupanti. Per questo l’attività di monitoraggio sarà fondamentale per sventare sul nascere ogni criticità.