Post partita, giocatrici aggressive con le colleghe del Cittadella: il giudice sportivo punisce la Ternana Women con 500 euro di multa

Fine partita piuttosto agitato quello di domenica scorsa al San Girolamo-Moreno Gubbiotti dopo la sconfitta della Ternana Women per mano del Cittadella. Ammenda di 500 euro per la società rossoverde, questo il referto del Giudice Sportivo. «Per avere i suoi sostenitori rivolto per tutta la durata della gara espressioni ingiuriose, denigratorie e oltraggiose nei confronti della terna arbitrale. Per avere sei calciatrici della società assunto atteggiamento aggressivo recandosi presso lo spogliatoio della squadra avversaria che aveva la porta aperta, rivolgendo frasi dai toni minacciosi nei confronti delle calciatrici all'interno, tali da creare un assembramento con la partecipazione dei dirigenti delle due società, senza che questi riuscissero a riportare la calma. Per la presenza nei locali degli spogliatoio di una persona non autorizzata». Sul campo le rossoverdi si erano portate in vantaggio con Pacioni, poi la rimonta delle venete con le reti di Ambrosi e Peruzzo, tutto nella prima frazione di gioco. Sconfitta che costa alle Ferelle il terzo posto dietro nella classifica di Serie B dietro Lazio e Napoli, proprio a vantaggio del Cittadella. Ma che comunque non macchia l'ottimo campionato delle ragazze di mister Fabio Melillo che domenica prossima riceveranno sempre a Narni il Brescia.