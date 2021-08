Fa il tampone a Padova: risulta positivo al Covid ma va lo stesso in hotel a Prato

PADOVA - L'11 agosto era risultato positivo al Covid con un tampone fatto all'ospedale di Padova. Ora la polizia lo ha trovato in un hotel di Prato e siccome avrebbe dovuto rispettare l'isolamento domiciliare è stato denunciato per il mancato rispetto delle misure di contenimento dall'epidemia.

L'uomo è un cinese di 45 anni e ora polizia e 118 lo hanno trasferito in un albergo sanitario della provincia di Pistoia che ospita contagiati. Il 45enne è stato scoperto nella sua trasferta illegale per un altro motivo: la polizia infatti era andata nell'hotel di Prato, nella zona industriale del Macrolotto, per la presenza - segnalata da un alert sugli alloggiati in città - di una cinese di 32 anni che avrebbe dovuto già da tempo rispettare un provvedimento di espulsione dall'Italia ma che è rimasta regolarmente nel Paese per le more di una domanda di sanatoria. Il connazionale era in sua compagnia nella medesima stanza d'albergo per questo è stato controllato anche lui scoprendo che è positivo al Covid. Ora scatta il tracciamento sanitario dei suoi contatti, a partire dalla 32enne.