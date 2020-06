Porsche parcheggiata sotto i portici, i vigili "assolvono" Mancuso: «La foto non è ufficiale, nessuna multa»

PADOVA - L’imprenditore Carlo Mancuso la passerà liscia: nessuna multa nonostante il parcheggio sotto i portici del centro di Padova che ha scatenato polemiche ed è virale. Domenica il 61enne padovano, volto della movida (di recente ha aperto il nuovo Shabby Chic a Sottomarina), ha parcheggiato la sua fiammante Porsche Sport Speedster Turbo Look gialla sotto i portici del «Duca D’Aosta» per proteggerla da un acquazzone improvviso mentre lui era a bere un caffè da Baessato, uno fra i locali più frequentati della movida padovana.

La polizia locale ha spiegato che gli estremi per una sanzione non ci sono: la foto è stata scattata alle 15.30, il loro intervento è avvenuto circa mezz’ora più tardi in seguito a una segnalazione quando l’auto ormai era stata spostata. Quindi niente multa perchè la foto della violazione è... amatoriale.

