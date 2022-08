Pony scappa dall'azienda agricola e trotta in mezzo al traffico: la polizia lo riporta a casa

PADOVA - Al trotto nel bel mezzo della strada. Un pony ieri pomeriggio, 2 agosto, è scappato dall'azienda agricola di via Monte Gallo uscendo dall'area recintata. L'animale si è diretto verso la strada ma il traffico lo ha spaventato e ha cominciato a trottare, sfiorando anche alcune auto. La polizia lo ha trovato in via dei Colli: gli agenti lo hanno imbrigliato nei pressi di un parcheggio, annodando la corda al tronco di un albero. Dopo di che sono andati alla ricerca dei legittimi proprietari. Una volta risaliti all'azienda agricola e verificato che il pony stesse bene, lo hanno riportato a casa.