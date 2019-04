Rischio crolli, sui ponti della provincia si "accendono" i varchi elettronici

di Luisa Morbiato

PADOVA - Sarà installato entro un mese sul ponte diun nuovo sistema elettronico omologato per controllare gli accessi dei mezzi pesanti. Lo strumento è in grado di “leggere” tramite un dispositivo laser la presenza dei veicoli pesanti in transito, dando un immediato riscontro volumetrico, e fornendo foto e dati relativi al mezzo. Se si tratta di un veicolo il cui transito è vietato, scatterà la sanzione della Polizia Provinciale che per la prima volta opererà sulla strada. Ad annunciarlo è il vicepresidente della Provincia Marcello Bano.