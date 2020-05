Ponte nuovo in tangenziale, domani alle 15 la fase più delicata, le chiusure

PADOVA - Tangenziale Est parzialmente chiusa domani per la posa del nuovo manufatto che va a sostituire il ponte su via Vigonovese. Il tratto compreso dai lavori sarà completamente isolato solo per breve tempo, in concomitanza con la fase più delicata della posa, nel cantiere già avviato il mese scorso.



Con il forte aumento di circolazione avvenuto anche sulla tangenziale per la fine del blocco, il Comune si vede costretto ad accelerare ulteriormente i tempi per completare la sostituzione, dopo la demolizione del manufatto non più idoneo. «L'operazione - spiega l'assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi - avverrà dopo pranzo e comporterà fin dalla mattinata alcune modifiche alla viabilità con la chiusura dei due svincoli di accesso e di uscita dalla tangenziale. Nel momento in cui ci sarà la posa della struttura scatterà probabilmente anche la chiusura dell'intero cavalcavia, anche se si cercherà comunque di lavorare senza interrompere il flusso delle auto, salvo particolari necessità da valutare sul momento». A fine giornata di lavoro, per le 18, verrà ripristinata nel tratto di tangenziale l'attuale viabilità, con il passaggio possibile su una sola corsia, diventata già da alcune settimane a doppio senso di marcia, mentre sotto al ponte non sarà ancora possibile transitare, su via Vigonovese, fino al completamento dei lavori. «Grazie all'anticipo di questa operazione - dichiara infine l'assessore - se il meteo non ci giocherà brutti scherzi, saremo in grado di chiudere definitivamente il cantiere entro la fine del mese».

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Dalle ore 8.30 l'uscita 14 (Camin) della tangenziale verrà chiusa e riservata ai mezzi speciali che operano per il cantiere: per uscire in direzione Camin si dovrà usare l'uscita successiva, la numero 13 (corso Stati Uniti).

Dalle ore 10.00 verrà chiuso anche l'accesso alla tangenziale da Camin, ma rimane accessibile e utilizzabile, sia pure su una sola corsia a doppio senso di marcia, il tratto di tangenziale di corso Argentina, entrandovi dallo svincolo 13 (corso Stati Uniti).

Intorno alle 15.00 sulla corsia interessata dal cantiere verrà calata la nuova struttura già preparata e trasportata sul posto con un mezzo speciale. Il ponte sarà varato, secondo i programmi, entro le 16 e le bretelle di entrata e uscita in tangeziale verranno tutte riaperte.

