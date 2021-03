Polvere sospetta al Centro smistamento delle Poste

PADOVA - Questa mattina alle 11.30, intervento dei vigili del fuoco e del nucleo NBCR (nucleare Biologico Chimico radiologico) per il recupero di polvere sospetta presso il Centro smistamento delle Poste di Padova. La polvere recuperata è stata inviata per le analisi presso il laboratorio dei vigili del fuoco di Mestre. Le operazioni di decontaminazione sono terminate alle 15 circa con il rientro delle squadre in sede.

