Poliziotto eroe, in diretta il funerale di Domenico Zorzino. Morto abbracciato all'uomo che voleva salvare Video Foto

ANGUILLARA (PADOVA) - Il corteo dei colleghi in moto, la camera ardente, le autorità. Per dare l'ultimo saluto a Domenico Zorzino, agente del Reparto prevenzione crimine del Veneto, si è deciso di celebrare funerali di Stato.

Nella chiesa di Anguillara ci saranno il capo della polizia, Lamberto Giannini, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oltre alle autorità cittadine e provinciali. Il sindaco Alessandra Buoso ha indetto con un'ordinanza il lutto cittadino.

Zorzino venerdì 3 marzo ha visto Valerio Buoso, suo compaesano di 75 anni, in difficoltà. L'anziano era sull'argine per fare legna e l'auto stava scivolando verso il Gorzone. Il poliziotto ha chiamato i soccorsi e poi si è gettato in acqua. I due corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco ancora abbracciati.

Questa mattina si sono tenuti, sempre ad Anguillara, i funerali di Valerio Buoso, l'anziano che Zorzino ha tentato inutilmente di salvare. QUI potete trovare l'articolo con le immagini dell'ultimo commosso saluto di familiari e amici.

La camera ardente

Il corteo della polizia è partito alle 11.30 dall'obitorio di Schiavonia per arrivare ad Anguillara: nella palestra è stata allestita la camera ardente. A celebrare il funerale è il vescovo Claudio Cipolla.

Il funerale in diretta