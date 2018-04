«Poliziotti padovani in trasferta alloggiati nella casa "a luci rosse"»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - I"ospitati" per il pernottamento nella "casa a luci rosse" a Cremona. Sembra una barzelletta, ma è quanto denunciato dal Sindacato Autonomo di Polizia di Padova: “Ecco lafatta dal Ministero di P.S. riguardo allaper un contingente del II Reparto Mobile di Padova, inviato in occasione dell'incontro di calcio Cremonese-Salernitana di martedì 17 aprile. Una struttura che sorge nelle immediate vicinanze di una zona notoriamente conosciuta per la presenza di “Night Club”, “Lap Dance” e “Sexy Bar”".Venti poliziotti si sono trovati in mezzo alla zona a luci rosse di Cremona e hanno documentato con foto la loro incresciosa situazione: "All'ingresso dell'hotel il listino prezzi 2018, con l'opzione dellae laimmediatamente adiacente alla struttura.