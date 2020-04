Beccato 2 volte in 10 giorni senza patente (revocata): maxi multa e auto sequestrata

PADOVA/CASTELFRANCO - Sanzionato per due volte in 10 giorni automobilista con la patente di guida revocata. C.F., automobilista quarantacinquenne residente nella provincia di Padova, è stato pizzicato per la seconda volta in località Castelfranco Veneto dagli agenti della polizia stradale mentre guidava la stessa autovettura nonostante da oltre un anno gli fosse stata revocata la patente di guida.

A seguito del primo controllo, avvenuto 10 giorni prima, gli era stata comminata la pesante sanzione amministrativa prevista per chi guida senza patente pari a 5.110 euro, con il fermo amministrativo del veicolo. La sera del 20 aprile lo stesso veicolo non è passato inosservato agli occhi della stessa pattuglia che sempre in zona Castelfranco Veneto era impegnata in servizio di vigilanza stradale e che quindi ha proceduto al secondo controllo.

Questa volta il conducente si è visto contestare, oltre alla stessa violazione per guida senza patente, anche un’altra pesante sanzione per la violazione degli obblighi di custodia del veicolo con il conseguente sequestro del mezzo. Inoltre è stato accertato che l’automobilista aveva violato le prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico del virus Covid-19 in quanto non era stato in grado di giustificare lo spostamento dalla propria abitazione e veniva inoltre contravvenzionato con la sanzione amministrativa di 533,33euro.

Ultimo aggiornamento: 18:01

