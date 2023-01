Padova. Aperto l'ufficio dei poliziotti di quartiere in piazzetta Gasparotto. Il sindaco Giordani: «Collaborazione per garantire più sicurezza»

PADOVA - Questa mattina, 26 gennaio, è stato aperto l'ufficio dei poliziotti di quartiere in piazzetta Gasparotto. Una zona dove spesso ci sono interventi delle forze dell'ordine.

«L’azione di prossimità, tipica dei poliziotti di quartiere, sarà caratterizzata dalla stretta sinergia con il Settore Servizi Sociali e con le associazioni che operano nell’area - ha detto il questore Antonio Sbordone - in modo da rendere ancor più fitta la rete di contatti ed interazioni che consentirà un approccio sistematico ai problemi di disagio sociale, nel contempo accrescendo la sicurezza, reale e percepita, dei cittadini». Sulla stessa linea il sindaco Sergio Giordani: «La nostra collaborazione con le forze dell’ordine e con la polizia di Stato in particolare è sempre attenta a trovare soluzioni condivise che permettano di migliorare la vita della città. L’apertura di questo ufficio dei poliziotti di quartiere ne è una dimostrazione concreta. Vicinanza ai cittadini significa poter dare soluzioni adatte ad ogni problema che ci troviamo ad affrontare come accade nella zona della Stazione dove a episodi di microcriminalità si sommano situazioni di disagio sociale. Ognuna richiede, per essere efficace l’approccio giusto ed è per questo che gli agenti avranno la massima collaborazione dai nostri Servizi Sociali. Una collaborazione che auspico si possa contare anche sui cittadini residenti e sulle associazioni che già si impegnano intensamente nell’area. Non ci sono formule magiche, bisogna operare tutti assieme mettendo a punto le strategie più adatte a migliorare complessivamente la situazione, questo per i residenti, per chi lavora o attraversa la zona e naturalmente anche per le persone disagiate che fanno riferimento a questa zona».

L'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina ha aggiunto: «Le forze dell’ordine vogliono essere sempre più vicine a tutti i cittadini e l’apertura dell’ufficio dei poliziotti di quartiere in piazzetta Gasparotto va in questa direzione. Inoltre permette agli agenti della Questura di essere ancora più presenti in un’area, quella attorno alla Stazione, in cui si sovrappongono e convivono diverse problematiche, quella della microcriminalità e dello spaccio e quelle del disagio sociale che saranno affrontate ovviamente in modo diverso e con la collaborazione dei Servizi Sociali del Comune, della polizia locale e delle associazioni operanti sul territorio. Si tratta di un esperimento nuovo, di sicurezza integrata, che mi auguro possa rappresentare un esempio da seguire per il futuro». Margherita Colonnello, assessora al Sociale, ha affermato: «Oggi inauguriamo un nuovo percorso di collaborazione, relazione reciproca e integrazione tra servizi. Un buon quartiere e quello dove le persone possono sentirsi accolte e incluse, dove possono esprimere sé stesse al meglio e anche sentirsi protette. Ecco allora che la collaborazione tra Servizi Sociali e polizia di Stato può essere una nuova opportunità che diamo al Quadrante della Stazione insieme a tutte le altre di carattere culturale, sportivo, associativo, che giorno dopo giorno, mese dopo mese, stiamo provando a costruire insieme alla cittadinanza, perché la stazione è il volto di arrivo di Padova e deve essere il volto migliore possibile».