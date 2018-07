di Lino Lava

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Padova - Il rapinatore dei portici non aveva lasciato la città. Era in attesa di colpire ancora. Aspettava la sera, quando avrebbe picchiato in testa un cittadino, che camminava da solo al riparo dei portici, per rapinarlo del portafoglio e del borsello. Ma sulla sua strada ha incontrato gli investigatori della Squadra mobile della polizia, diretti dal vicequestore Mauro Carisdeo.