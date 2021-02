PADOVA - La tragica fine del compagno di liceo morto suicida li ha toccati nel profondo. A lui erano profondamente legati e ne apprezzavano le doti umane e professionali. E il fatto che Gustavo Mezzetti, un passato da ricercatore a Matematica e poi docente all’Istituto Duca d’Aosta, abbia deciso di non accettare più la malattia che lo stava imprigionando, scegliendo a 56 anni di porre fine alla sofferenza lanciandosi dalla tromba delle scale della facoltà, li ha sconvolti. E se da un lato hanno deciso di ricordarlo istituendo una borsa di studio a suo nome, dall’altro hanno preso le distanze in maniera decisa dalle parole pronunciate a margine delle esequie da Alberto Danieli, preside del plesso di Scienze Umane, al quale hanno inviato una lettera.



A firmarla sono stati alcuni amici del defunto che avevano frequentato con lui la III C al Tito Livio nel 1983: Vittorio Filippi, Alessandra Zanotto, Annalisa Cerulli, Michaela Colucci, Alessandro Rigoni Savioli, Paola Guargena e Roberto Turolla. Ma a spezzare una lancia in favore di Danieli è stato invece don Romeo Sinigaglia, parroco di Santa Rita che ha officiato il rito funebre, il quale ha invece osservato che le frasi del dirigente scolastico sono state fraintese.



«La celebrazione funebre è stata toccante - hanno sottolineato i compagni di Mezzetti nella missiva spedita a Danieli - Ci hanno commosso le parole cariche di affetto dei suoi amati alunni, di alcuni colleghi e del celebrante che ha compreso profondamente il valore dell’uomo e del docente, evidenziandone qualità non comuni quali genialità, sensibilità, onestà intellettuale e sincera modestia. Non ci hanno commosso le sue, invece. Il sacerdote ha ricordato una mail inviata a un giornale nazionale dal professor Mezzetti a ottobre del 2014, in cui evidenziava il suo disappunto per la deriva della qualità del corpo docente e dei dirigenti nella scuola italiana, comprendendone il senso, l’amore per l’Istituzione ed il tentativo di difenderla. Non siamo certi, invece, che lei abbia compreso la seria dedizione del suo compianto docente e l’impegno profuso a difesa dell’Istituzione che lei rappresenta».

«Anziché evidenziare la triste e prematura scomparsa di un docente di tale profilo - hanno aggiunto nella lettera - lei ha ritenuto più opportuno ricordarlo con irriverenza, descrivendolo come una figura risibile, con il computer sempre scarico, che si presentava ai consigli di classe armato di incomprensibili, quanto inutili, grafici sui profitti dei ragazzi. Noi crediamo, invece, che il dirigente scolastico dell’Istituto ove per lungo tempo ha insegnato Il professor Mezzetti avrebbe dovuto farne risaltare la caratura, manifestando dolore per l’improvvisa e tragica scomparsa, e l’incolmabile vuoto lasciato. Ma lei non lo ha fatto, o non lo ha saputo fare, limitandosi a dire che era maturato, aveva ”imparato” ad accettare il metro più blando adottato da molti colleghi e qualche pressione dei genitori. Siamo profondamente delusi».



Don Romeo, invece, smorzando i toni, ha commentato: «Il preside ha parlato a braccio e comunque io non ho colto toni polemici nelle sue parole, anzi ho avuto l’impressione contraria. Il professor Danieli ha sottolineato più di una volta la crescita umana e professionale che il defunto aveva fatto in un ambiente difficile e pieno di contraddizioni come quello della scuola. Inoltre, si è soffermato sulla sua “sete di purezza” e sullo sforzo che aveva fatto per adattarsi a quel mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA