MASERÁ (PADOVA) - «Noi, stasera, qui a Maserà, abbiamo riportato Giacomo Matteotti nel suo Veneto». Si è preso la piazza lo storico Mimmo Franzinelli, non potendo ottenere la sala comunale per presentare il suo libro “Matteotti e Mussolini. Vite parallele, dal socialismo al delitto politico” edito da Mondadori. Dopo un botta e risposta di settimane tra lo scrittore ed il primo cittadino sulla possibilità di presentare le quasi 500 pagine del suo volume al Comune che aveva deciso di non togliere la cittadinanza a Mussolini né di concederla a Matteotti, il centro del paese si è popolato di circa 300 cittadini accorsi ad ascoltare lo storico che aveva sfidato il primo cittadino. A sorridere loro il meteo, in un pomeriggio di sole come non si vedeva da giorni, che faceva risaltare il tricolore dei fazzoletti al collo dei soci Anpi. «Avremmo difeso la democrazia anche con la pioggia» garantisce Irene Barichello a fianco di Floriana Rizzetto a rappresentare l’associazione provinciale. Con loro Cgil, Cisl e Uil, Pd, Psi, Rc, gli studenti di Udu e de La rete, la consigliera regionale Vanessa Camani e quelli di Comunità e Territorio di Maserà.

Il discorso di Franzinelli

Il discorso di Franzinelli parte dal suo tomo, trattando il diverso approccio al socialismo espresso da Matteotti e Mussolini, con continui rimandi alla situazione nazionale quanto a quella locale. Oltre al delitto di ormai cent’anni fa, provocatoriamente lo storico inizia a leggere una lista di vittime di omicidi, massacri e bastonature mortali da parte di caposquadristi del periodo fascista ripetendo: «Dovrei essere neutrale rispetto a costoro? Il mio libro sintetizza tutte le tappe di quello che è stato ufficialmente un delitto di Stato, riconosciuto da Mussolini stesso. Eppure la nostra piazza mi ricorda le parole di Pietro Nenni che raccontò le due Italie di un secolo fa: quella borghese e fascista e quella socialista democratica che è stata bandita. Ora abbiamo una Costituzione, ma c'è ancora un'Italia che commemora Gentile dimenticando i cent’anni dal delitto di Stato di Matteotti. Se questo governo vede il politico polesano come fumo degli occhi, a Maserà c'è chi si sente più realista del re e con eccesso di zelo anziché fare il sindaco, si comporta da podestà». Sindaco che nello stesso giorno scriveva all’Anei una risposta alle perplessità dell’associazione sulla sua condotta ricordando lo zio internato nei campi di concentramento, ma anche il proposito della Giunta di installare una targa commemorativa intitolata a Matteotti il prossimo 10 giugno. «A Maserà c’è un sindaco che governa ed uno che sgoverna, evidentemente – lo liquida Franzinelli – è vero, ancor oggi ci sono due Italie, tra cui questa faccenda che non è mai stata chiarita fino in fondo. Tant’è che, sulle cittadinanze, non si può essere neutrali tra vittime e carnefici». Una chiosa sulla quale gli fa eco il professor Emilio Franzina: «La cittadinanza a Mussolini è stata tolta in varie parti d'Italia: non si capisce perché a Maserà non si possa fare». La piazza, intanto, intona Bella ciao.