Podista 48enne in gara alla V-Run punto da un calabrone finisce in ospedale

MONTEGROTTO TERME (Padova) - Paura per un incidente di... percorso oggi - 23 ottobre - nel Padovano: attorno alle 11 il Soccorso alpino di Padova è intervenuto lungo una mulattiera del Monte Alto, poiché un partecipante alla manifestazione podistica V-Run era stato punto da un calabrone.

Il 48enne di Malo (Vicenza), che era dolorante per più punture, a testa, mano e braccio, è stato raggiunto da 7 soccorritori assieme al medico dell'ambulanza. Imbarellato, l'uomo è stato trasportato per circa 800 metri fino alla strada e poi trasferito sull'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale per le cure del caso.