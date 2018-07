Pneumatico dell'escavatore esplode e lo colpisce al petto: grave 49enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Loe lo colpisce in pieno petto, ferendolo gravemente: vittima di questo incidente, accaduto in via Inghilterra a Padova, nell'Interporto terminal ferroviario intorno alle 14.30, è un. L'uomo, dipendente ditta Rigomma, che stava cambiando lo pneumatico ad un escavatore, è stato portato in ospedale ed operato d'urgenza. Carabinieri e Spisal sul posto.