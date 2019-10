Raid contro le auto in sosta: pneumatici quarciati e fiancate rigate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Pneumatici tagliati, fiancate rigate, rabbia tra la gente che spera ora in un tempestivo intervento delle forze dell'ordine per riportare la situazione alla normalità. Brutta sorpresa ieri mattina per alcuni residenti di via Sant'Andrea, via XVI Marzo e via Genova nel quartiere Ferri. Nella notte qualcuno si è divertito a bucare pneumatici di auto parcheggiate in strada. Al momento in caserma ad Albignasego sono pervenute quattro denunce di danneggiamento, ma è probabile che il numero aumenti nelle prossime ore. Hanno formalizzato regolare denuncia M.L., di 46 anni, residente in via Genova che ha segnalato tagli agli pneumatici posteriori e la fiancata destra rigata della sua Lancia Y. Anche M.T., di 32 anni, ieri mattina si è trovato la macchina danneggiata in via XVI Marzo. In questo caso i vandali hanno tagliato uno pneumatico anteriore sinistro alla sua Alfa 147. Stessa sorte è toccata a N.C., di 32 anni. Qualcuno, sempre in via XVI Marzo, ha forato lo pneumatico anteriore sinistro alla sua Nissan Micra. Il quarto denunciante è G.S., di 46 anni. I fatti sono avvenuti in via Genova. Presa di mira una Kia Rio a cui sono stati tagliati gli pneumatici della fiancata sinistra.