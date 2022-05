PADOVA - Al via entro giugno i lavori per la realizzazione del nuovo skatepark al Plebiscito. La giunta ha approvato martedì il progetto esecutivo del nuovo impianto sportivo che troverà posto nell’area dello stadio Plebiscito. L’importo complessivo dei lavori sarà di 250 mila euro. Lavori che comprendono anche una nuova recinzione e il rinnovo dell’illuminazione, così da rigenerare e proteggere l’area da un lato e, dall’altro, garantire visibilità e quindi fruibilità prolungata anche in orario serale.



LA SODDISFAZIONE

«Ora ci sarà la procedura di affidamento dei lavori come previsto dalle norme e poi da giugno prenderanno avvio i cantieri – ha spiegato ieri l’assessore allo Sport Diego Bonavina – Sono ovviamente soddisfatto, è un progetto sul quale lavoro da molto tempo e sono felice di annunciare la prossima realizzazione di una struttura che a Padova era attesa da moltissimi anni, sia dai più giovani, che dagli adulti».

Lo skatepark è solo l’ultimo progetto legato allo sport messo in campo in questi anni dal Comune. Fiore all’occhiello dell’amministrazione Giordani è, naturalmente, il nuovo stadio Euganeo il cui primo stralcio dovrebbe essere pronto a breve. Sempre la giunta Giordani nel 2018 ha ultimano il restyling dello stadio Colbachini all’Arcella. Un progetto che era stato avviato dalla giunta Bitonci. Il cuore del nuovo impianto è la nuova pista di atletica di colore azzurro. Una pista che è stata realizzata con degli speciali polimeri, utilizzando la tecnica del colato su colato. Complessivamente l’intervento è costato 1 milione e 270mila euro. È stato completamente rifatto l’impianto d’illuminazione, sono stati creati 800 nuovi posti a sedere ed è stata ristrutturata la storica tribuna. In questi anni poi l’assessore Bonavina ha portato avanti anche una serie di progetti in favore dello sport di base.



GLI INTERVENTI

Sono state, per esempio, coibentate 13 arcostrutture. Non solo: a fine aprile l’esponente della lista Giordani ha annunciato tre maxi investimenti che saranno resi possibili grazie ai fondi legati al Pnrr. Il primo, da 3,9 milioni di euro, prevede un intervento agli impianti del Valsugana dove sarà realizzato un nuovo campo centrale per il rugby, ci sarà la riqualificazione degli spogliatoi, la costruzione di un campo da calcio in erba sintetica per il Valsugana Calcio e l’efficientamento energetico di tutto il complesso sportivo. Altri 2,6 milioni di euro saranno poi utilizzati per la rigenerazione del Pala Kioene. Altri 4 milioni dovrebbero essere investiti nella realizzazione di un palazzetto dedicato alla pallamano che andrebbe a completare la curva nord dell’Euganeo.