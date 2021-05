Sorteggi playoff, il Padova contro il Renate: domenica l'andata in trasferta

Sorteggiato oggi il 2° Turno dei playoff per salire in serie B: domenica prossima - 30 maggio - il Padova giocherà in trasferta contro il Renate.

Ecco tutto il programma:

gare di Andata DOMENICA 30 MAGGIO

FeralpiSalò – Alessandria

Renate – Padova

Avellino – SudTirol

Albinoleffe – Catanzaro

gare di Ritorno MERCOLEDI’ 2 GIUGNO

Alessandria – FeralpiSalò

Padova – Renate

SudTirol – Avellino

Catanzaro – Albinoleffe

FINAL FOUR

Semifinali – Andata DOMENICA 6

Semifinale A: Vincente Albinoleffe-Catanzaro contro Vincente FeralpiSalò-Alessandria

Semifinale B: Vincente Padova-Renate contro Vincente SudTirol-Avellino