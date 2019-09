di Gabriele Pipia

PADOVA - Le lettere sono partite negli ultimi giorni. Sono scritte in carta intestata del Comune di Padova, sono firmate dall'ufficio Pubblici esercizi e contengono una comunicazione che nessuno avrebbe voluto ricevere: il tempo è quasi scaduto, martedì scatta ufficialmente la rivoluzione dei plateatici pretesa dalla Soprintendenza. Stop agli ombrelloni, stop alle fioriere, stop ai funghi riscaldanti. «Dal primo ottobre - precisa l'assessore al Commercio Antonio Bressa - entrerà in atto la riorganizzazione necessaria per quei locali che non dovranno modificare le dimensioni del plateatico. Dal primo gennaio, invece, le nuove regole entreranno in vigore anche per chi dovrà fare delle modifiche più consistenti. Circa un terzo delle 69 attività interessate».