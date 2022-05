Un gigante di rara bellezza. Maestoso, da oltre tre secoli domina il giardino jappelliano in cui è cresciuto, allargando i lunghissimi rami come braccia tese verso i quattro punti cardinali e formando una sorta di enorme ombrellone verde sopra gli antichi edifici attigui. Con un effetto che arricchisce di suggestione un posto magico, dove ci sono il pozzo di Sant’Antonio e la chiesetta dei Colombini, luoghi-simbolo della devozione antoniana. Lo storico platano di via Marsala 53, situato nel cortile di palazzo Papafava, però, non è in buona salute e una “carie perforante” ha scavato il colossale tronco a 9 metri di altezza, mettendone a rischio la stabilità, in quanto la corrosione dimezza la capacità dell’albero di reggere il peso della parte sovrastante e di conseguenza c’è il rischio che cada, causando enormi danni.

A segnalare la vicenda e a lanciare un sos per la tutela del platano è il conte Marsilio Papafava Dei Carraresi, proprietario del sito assieme alla sorella Fina e alla cognata Irmelin Slotfeldt, affermata pittrice norvegese, vedova del fratello Alberto.

LE ANALISI

«La presenza di questo albero monumentale pericolosamente ammalato – spiega – è nota sia al Comune, sia alla Sovrintendenza di Venezia, trattandosi di un bene vincolato. Il referto dell’ultima tomografia sonica effettuata lo scorso anno conferma che c’è il rischio che si abbatta al suolo e questa eventualità sarebbe disastrosa, perché in qualsiasi direzione cada, cioè verso via Marsala, via Papafava oppure via Dottori, inevitabilmente distruggerebbe un immobile antico e abitato. In poche parole potrebbe trasformarsi in un killer». Tra l’altro prossimamente all’oratorio dei Colombini, a cui si accede da via Papafava, ma che ha un secondo ingresso con affaccio sul giardino a pochi metri dal tronco, nell’ambito del Giugno Antoniano sono in programma una serie di eventi con numerosi invitati, Tra questi, il 28, la consegna di un Giglio in argento da collocare davanti alla statua del Taumaturgo, che si trova sull’altare del sacello del luogo di culto che dal 1810 appartiene ai Papafava, ma che è curato dall’Arciconfraternita di cui è priore Leonardo Di Ascenzo.

LE SOLUZIONI

Marsilio Papafava prospetta due ipotesi. «Sono entrambe valide – premette – La prima, è quella di ridurre il peso dell’albero abbassandone l’altezza e potandolo: in via prudenziale avevo iniziato a farlo cinque anni fa, ma poi era intervenuta la Sovrintendenza, la quale riteneva che così facendo si deturpasse la bellezza dell’albero, nonostante una perizia strumentale avesse dato riscontri allarmanti. L’altra opzione è quella di curare la carie con nuove ed efficaci tecniche e agire comunque con potature annuali: su questa eventualità si basa un programma predisposto dall’agronomo Marco Tosato, che prevede sei anni di interventi mirati, tra cui un monitoraggio costante con perizie sulla stabilità, e che indica pure i costi: 60mila euro complessivi, che si sommano ai molti altri già sostenuti. L’impegno mi spaventa e ritengo che sarebbe doveroso che gli enti pubblici intervenissero, in modo che le spese non ricadano interamente sulla proprietà. Per esempio, se qualcuno si accollasse l’Iva delle fatture per contrastare il proliferare dei funghi che provocano la carie, risparmieremmo circa 24mila euro. Però per tutelare l’incolumità dei residenti bisogna decidere al più presto».

L’esponente della nobile famiglia padovana ha poi concluso: «Anche io sono d’accordo sul fatto che la bellezza del platano vada rispettata, come sostiene la Sovrintendenza, ma di anno in anno diventa più difficile garantirla, perché risulta estremamente onerosa e noi non siamo più in grado di far fronte da soli a questi esborsi. Tra l’altro quattro anni fa abbiamo dovuto circondare il tronco con un anello in ferro al quale sono ancorati dei tiranti legati ai rami: è un’opera di ingegneria costosa, finalizzata a trattenere il platano in caso di caduta. Spero, quindi, che ci sia una fondazione o qualche ente che ci aiuti».