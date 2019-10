Venduto come banale plastica, era un corallo in via d'estinzione

di Marina Lucchin

PADOVA - Dovevano essere conchiglie in plastica. Quelle che si usano negli acquari per bellezza o come decori nei centrotavola. Invece erano coralli veri. E pure a rischio estinzione. L'hanno scoperto i carabinieri del Cites assieme a quelli della Forestale e della stazione di Padova Principale che hanno sequestrato 20 chili di prodotti confezionati con questa specie protetta. Si trovavano negli scaffali di un magazzino all'ingrosso di articoli per la casa, in via Cile 14, gestito da due cinesi e di proprietà dell'imprenditore Francesco Manzo.