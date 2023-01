Padova. Lavoro nero e carenze igieniche in cucina: pizzeria del centro chiusa

PADOVA - Una pizzeria in via San Fermo è stata temporaneamente chiusa per irregolarità e perché impiegava un lavoratore in nero. Ieri, 26 gennaio, personale della divisione Pas, polizia locale, Ispettorato territoriale del lavoro, Spisal e Servizio igiene alimenti nutrizione, ha effettuato un controllo.

Sono state identificate 8 persone, di cui 3 pregiudicati e 6 stranieri. Oltre al gestore italiano c'erano 7 lavoratori: uno di questi non aveva regolare contratto. Il plateatico non era autorizzato e mancava il listino prezzi. Non solo, sono state rilevate una serie di carenze igieniche in cucina. Non appena saranno sanate le irregolarità, il locale potrà riaprire.