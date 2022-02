PADOVA - Tre spacciatori della zona della stazione ieri sera intorno alle 20.30 hanno aggredito il titolare e il pizzaiolo di Pizza Fast, in Corso del Popolo. Si tratterebbe di una spedizione punitiva perché il titolare Atighollah Hotaki, afghano di 32 anni, qualche giorno fa non ha voluto dare a uno di loro la pizza gratis. Entrambe le vittime hanno dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale.