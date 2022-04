Pittarello, a Tribano la sede logistica: previste cento assunzioni

TRIBANO - Sbarca a Tribano Pittarello Spa, storica società padovana, operante nel settore del commercio delle calzature ed accessori e attiva da più di 20 anni a Padova, che da qualche giorno ha aperto il suo centro logistico nel comune del Conselvano, in viale Francia, nello stesso stabile già sede di Elettroveneta, azienda del gruppo Sonepar Italia.



L'INCONTRO

Il sindaco Massimo Cavazzana ha incontrato l'amministratore delegato Mauro Pittarello che ha illustrato il progetto di ampliamento e ristrutturazione della piattaforma logistica recentemente acquistata, oltre alla strategia e agli investimenti in programma per ottimizzare e potenziare il brand presente in tutta Italia. L'ottica è quella di rimodernamento e concentramento degli spazi della società predisponendo la ristrutturazione del centro logistico, con l'immediata realizzazione di una nuova palazzina d'uffici. L'intervento proposto verrà realizzato secondo i dettami dell'ecosostenibilità e non prevede solo l'attenzione alla realizzazione e alla riqualificazione degli immobili, ma anche un accorto investimento per il personale che ne farà parte, in una prospettiva moderna pronta a confrontarsi con il mercato del futuro. Per Cavazzana «Pittarello rappresenta una grande occasione per tutta la nostra comunità che si trova ad ospitare nel proprio territorio una prestigiosa realtà diffusa a livello nazionale, pronta ad investire su tecnologie e personale per vincere le sfide del nuovo mercato con grande attenzione alle politiche lavorative territoriali». La società prevede a pieno regime l'assunzione di cento persone tra personale amministrativo e logistico. «Si tratta di un obiettivo fondamentale per la vita e le prospettive di tutta la nostra comunità», aggiunge il primo cittadino Cavazzana.

Soddisfatto dopo l'incontro con il sindaco, Mauro Pittarello amministratore della omonima società per azioni: «Non è cosa di poco conto incontrare amministrazioni lungimiranti e così legate al territorio, sono molto felice della scelta intrapresa. L'auspicio mio e della società è che si creino le giuste sinergie per una gestione più attenta alle prossime sfide. Fare impresa oggi è complesso, la competizione con i players internazionali non lascia spazio a nessun errore. L'area dove si decide di insediare il proprio quartier generale è fondamentale per creare le premesse per una gestione più moderna e serena nel pieno rispetto delle regole del gioco».