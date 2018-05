di Marina Lucchin

VILLAFRANCA PADOVANA - Sembra un. E' stata trovata nel camion di unbulgaro fermato dalla polizia stradale per un controllo in A4 all'altezza di Villafranca Padovana. Plamen Rascev, 55 anni, è stato arrestato. La pistola, prodotta proprio in Bulgaria, aveva due colpi e poteva sparare. I proiettili sono di piccolo calibro ma possono uccidere una persona. A tutti gli effetti è una pistola, seppure simile a quelle che si vedono nei film di 007. L'arma era all'interno di una scatola appoggiata sul sedile del passeggero.