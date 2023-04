ANGUILLARA VENETA (PADOVA) - «Andate a trovare questa persona, perchè a casa potrebbe avere armi non dichiarate». Una segnalazione che ha fatto subito scattare l’allarme alla centrale operativa del 112 che in tempo reale ha avviato tutta la procedura d’intervento. In casa di un 53enne è stata trovata una pistola con matricola abrasa.



LA SEGNALAZIONE

Qualcuno ha contattato il 112 riferendo che in un’abitazione di Anguillara Veneta un residente deteneva illegalmente un’arma da fuoco. La “soffiata” è stata subito presa in considerazione dai carabinieri della Compagnia di Abano che a stretto giro hanno predisposto un servizio per verificare la segnalazione. Venerdì mattina i militari dell’Arma hanno bussato alla porta di un uomo di 53 anni riferendogli che dovevano effettuare una perquisizione. Quando hanno messo al corrente il padrone di casa del motivo della loro visita, questi si è subito mosso in maniera collaborativa. É stato lui stesso a consegnare l’arma ai carabinieri.



I REATI

Si tratta di una pistola semiautomatica con matricola abrasa originaria dell’ex Jugoslavia munita di otto colpi. Il residente, che non ha opposto alcuna resistenza, è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato. Dovrà rispondere all’autorità giudiziaria per detenzione armi e munizioni clandestine, omessa custodia di armi e ricettazione. Il materiale clandestinamente detenuto è stato sequestrato.

Sollecitato dagli inquirenti, l’indagato non ha fornito spiegazioni. Ora l’arma verrà analizzata per capire se nel recente passato possa essere stata utilizzata per azioni delittuose, oppure si tratti esclusivamente di un’arma detenuta illegalmente. Per ovvi ragioni investigative l’attività dell’Arma proseguirà senza sosta, visto che la pistola recuperata era perfettamente funzionante e il dettaglio della matricola abrasa rende la vicenda preoccupante. L’operazione lampo dei carabinieri della Compagnia di Abano evidenzia come la collaborazione tra collettività e forze dell’ordine sia sempre più preziosa per garantire la legalità sul territorio e stroncare sul nascere ogni forma di reato. Ora l’Arma sta cercando di capire dove il cittadino arrestato possa aver eperito la pistola e il relativo munizionamento e a cosa gli servisse.