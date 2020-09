Coppia a passeggio in città, sotto le maglie i due celavano una pistola e un'accetta

PADOVA - Passeggiavano in corso del Popolo, l'arteria centralissima che collega la stazione ferroviaria con il centro. Ma la passeggiata, evidentemente, era un po' strana. Infatti sollo le magliette nascondevano una pistola e un'accetta.

Lei, 44enne della provincia di Venezia, lui un 36enne marocchino, sono stati fermati dalla pattuglia di una volante della polizia, ieri sera, durante il servizio di controllo del territorio. I due si aggiravano con fare sospetto in corso del Popolo, mostrando un certo nervosismo alla vista delle forze dell'ordine, particolare subito balzato all'occhio degli agenti. La pattuglia si è subito avvicinata e ha proceduto al controllo delle due persone: ed è emerso che i due erano in possesso di una pistola ad aria compressa e di un’accetta, occultati sotto gli indumenti. I poliziotti li hanno accompagnati in questura: i due ora sono indagati ex art. 4 legge 110/75, porto d'armi o oggetti atti ad offendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA