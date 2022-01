Il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture è cospicuo: 682mila euro. E il progetto con cui verrà utilizzato raggiunge un obiettivo ambizioso: mettere in sicurezza i ciclisti, e in particolare modo gli studenti del Bo che si spostano lungo l’asse che va dalla Stazione al polo umanistico di Piazza Mazzini, oppure che si dirigeranno verso quello scientifico che verrà realizzato all’interno della Caserma Piave in Riviera Paleocapa.

L’amministrazione, infatti, ha deciso di spendere i contributi appena arrivati dalla capitale per realizzare piste ciclabili in sede propria, corsie dedicate ai velocipedi e bike lane. L’elaborato definitivo, denominato “In bici dalla Stazione all’Università” è già stato realizzato dal Settore Lavori Pubblici di Palazzo Moroni: tre chilometri e mezzo è lunga la nuova tratta di circolazione ciclistica oggetto dell’intervento, che servirà, secondo una stima fatta dagli uffici comunali in collaborazione con quelli dell’Ateneo, oltre 7mila giovani che frequentano le lezioni, oltre al resto dei pendolari che arrivano in treno. Un’indagine fatta proprio al Bo ha evidenziato che per gli itinerari entro i 5 chilometri la percentuale degli iscritti che usa mezzi sostenibili è del 99,96%.



I DETTAGLI

A spiegare in che cosa consiste l’iniziativa è il vice sindaco Andrea Micalizzi. «Si tratta osserva - di un insieme di misure che, a prescindere dalle caratteristiche della strada, serviranno a mettere in sicurezza ciclisti e pedoni. e a rimuovere le barriere architettoniche. Il percorso in direzione del polo umanistico di via Vendramini riguarda l’asse di Viale Codalunga, ricomprendendo anche la sistemazione, con i lavori che partiranno a breve, di Piazza Mazzini, per arrivare poi fino all’intersezione con Riviera San Benedetto. Il secondo intervento, invece, faciliterà chi, dopo avere raggiunto via Dante dal piazzale Ferrovia, pedalerà lungo le Riviere Albertino Mussato e Paleocapa per raggiungere il nuovo Campus». Quest’ultimo tracciato ha la conformazione ad anello in quanto utilizza strade a senso unico, e in particolare da una parte le riviere San Benedetto e Paleocapa, mentre nella direzione opposta si snoda attraverso ponte Sant’Agostino, Riviera Mussato, sulla sponda opposta del Bacchiglione – Tronco Maestro. «Non ci limitiamo solo a realizzare piste ciclabili, ma rendiamo sicuri itinerari a tutto tondo - ha aggiunto Micalizzi -. Poi, considerato che l’Università è una presenza importante in città, con questa iniziativa andiamo ad agevolare gli studenti, facilitando i loro spostamenti. E una città a misura dei giovani, migliora l’attrattività dell’Ateneo».



I COMMENTI

Andrea Ragona, assessore alla Mobilità, ha poi aggiunto: «Quest’ulteriore finanziamento si inserisce in un percorso molto più ampio di investimenti sulla ciclabilità che nel 2021 ha caratterizzato la nostra amministrazione. Il frutto del lavoro lo vedremo nel corso di quest’anno, ma si tratta di oltre 5 milioni di investimenti per ciclabili: in questo modo andremo a mettere in sicurezza anche quei quartieri dove ancora mancano percorsi che chi si sposta pedalando può utilizzare senza rischiare di essere investito».