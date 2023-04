PADOVA - Dal libro dei sogni, alla realtà: ecco la Bicipolitana. Grazie ai 6 milioni dal Pnrr che arriveranno a Padova, la giunta Giordani ha approvato i primi cinque progetti per le nuove piste ciclabili.

I cinque tratti

Si parte con il tratto "Mura nord", ovvero la linea rossa, che costerà 730mila euro: questo segmento si integrerà con il Programma di rigenerazione urbana Pru "Il superamento dei margini". Si continuerà, quindi, con il tratto numero 2 "mura ovest", da 810mila euro, si concentrerà su via Milazzo e Volturno. Si procederà poi con il tracciato 4 da 506mila a Chiesanuova verso via Vicenza, che si innesta sulla linea arancione. Il tracciato 5 segue via dei Colli per la linea verde e costerà 708mila euro. Infine il più costoso è il tracciato 8: Bicipolitana "mura Tratto sud est" che si chiamerà linea rosa e costerà poco meno di un milione di euro. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile tramite l'allargamento della piattaforma pedonale esistente o la realizzazione di corsie tramite opportuna segnaletica orizzontale. Per la realizzazione della tratta sud est della Bicipolitana (Andrea Costa, Giordano Bruno, Alessandro Manzoni e Alessandro Stoppato) saranno spesi 964 mila euro. A breve poi, saranno approvati progetto per 2,3 milioni di euro che consentiranno di realizzare nuovi percorsi ciclabili in via 58° Fanteria, riviera Paleocapa, al Bassanello e nel tratto compreso tra via Facciolati e Pontecorvo.

La storia

Prende dunque forma e sostanza il Piano lanciato nel 2019 dall'allora vicesindaco Arturo Lorenzoni. Una piano che ha un obiettivo più che ambizioso: dotare la città di 300 chilometri di piste ciclabili. Il documento contiene, accanto a un'analisi dello stato di fatto delle piste ciclabili e dei flussi (compiuta anche attraverso il rilevamento di passaggi in bicicletta in diversi punti della città e la diffusione di un questionario online), una serie di interventi per il potenziamento, il completamento e la messa in sicurezza degli itinerari ciclistici e lo sviluppo della ciclabilità diffusa. Vengono, infatti, da un lato individuati i 17 itinerari principali del sistema "bicipolitana", dall'altro vengono indicati alcuni accorgimenti per favorire l'uso della bicicletta nel centro storico e nella zone residenziali. Padova offre, ad oggi, 178 chilometri di itinerari ciclabili, l'obiettivo è arrivare, appunto, a 300 Km, sviluppando e favorendo anche i collegamenti ciclabili con i comuni contermini.

I finanziamenti

Ora a dare forma e sostanza ad un progetto che era rimasto sostanzialmente sulla carta provvede il successore di Lorenzoni, ovvero il numero due di palazzo Moroni, Andrea Micalizzi, che martedì scorso ha fatto approvare i giunta un pacchetto di interventi da 3,7 milioni di euro. A breve, però, saranno approvati altri progetti che porteranno l'investimento complessivo a 6 milioni di euro. Tutti finanziamenti ottenuti grazie ai fondi europei del Pnrr. Finanziamenti che consentiranno di realizzare 34 chilometri di percorsi ciclabili completamente rinnovati e a norma per quel che riguarda la sicurezza stradale.

«Gli interventi rientrano in un ampio progetto del Comune per la riqualificazione della città in una prospettiva di sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso soluzioni di accessibilità inclusiva, ciclabilità e sicurezza stradale - ha spiegato ieri Micalizzi - Abbiamo partecipato al bando del ministero dell'Interno per la Rigenerazione Urbana finalizzato a finanziare interventi per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale grazie ai fondi ottenuti, riusciremo, finalmente a realizzare un progetto a cui abbiamo sempre creduto, ovvero la bicipolitana».