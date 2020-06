Il tricolore sul fondo della Y-40, piscina considerata la più profonda del mondo

PADOVA - Un modo originale per ricordare la Festa della Repubblica a Montegrotto. Y-40, la piscina considerata la più profonda del mondo, con sede a Montegrotto Terme, ha celebrato la riapertura dell'impianto e la ricorrenza del 2 giugno con un'immersione spettacolare.

Rudy Guastadisegni, ammiraglio della Marina militare in pensione, ed Emanuele Boaretto, ideatore e progettista di Y-40, sono scesi sul fondo della piscina con il tricolore della Marina, accompagnati dagli istruttori di subacquea e apnea di Y-40 e da alcuni allievi della scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia. La comitiva ha concluso l'immersione con un brindisi subacqueo alla festa della Repubblica.



nella pagina social "Y-40 The Deep Joy":

Felice Festa della Repubblica Italiana!

Happy Italian Republic Day!

The Architect Emanuele Boaretto and some Instructors are diving in Y-40 The Deep Joy the world's deepest pool!

Special thanks to Rudy Guastadisegni and to the Scuola Navale Militare Francesco Morosini Venezia, Marina Militare



