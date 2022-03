Travolge due anziane all'uscita da messa e fugge: si è costituito il pirata del Suv nero

PADOVA - Pontevigodarzere e dintorni erano tappezzate di volantini: la caccia era serrata. Si è alla fine costituito il pirata della strada che giovedì 3 marzo alle 19.05 in via Pontevigodarzere la settimana scorsa aveva investito due anziane, di cui una è ancora in pericolo di vita. Si tratta di un 47enne padovano, che si è presentato nella notte tra sabato e domenica.

APPROFONDIMENTI PADOVA Anziane investite dal "pirata": frazione tappezzata di... PADOVA Investe due anziane e scappa, adesso è caccia al pirata

Gli appelli erano stati dei figli di Regina per cercare il Suv di colore scuro che aveva travolto la 84enne e l’amica Teresa, mentre attraversavano la strada dopo essere uscite dalla messa, servendosi del passaggio pedonale.

Ieri la zona dove è avvenuto l’incidente è stata tappezzata di volantini con i quali si invita chi abbia visto qualcosa a farsi avanti.