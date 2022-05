Questione di pochi centimetri e la 23enne Anna Miatello di Campo San Martino, studentessa universitaria in diritto dell’economia, non si ritroverebbe con una distorsione al piede destro, un tutore al braccio sinistro, un’importante contusione alla scapola sinistra, il collare cervicale e dolori un po’ in tutto il corpo, ma con lesioni molto più gravi se non anche mortali. Venerdì scorso a Belvedere di Tezze sul Brenta (Vicenza) un’auto l’ha colpita con lo specchietto laterale proseguendo la sua corsa.



L’APPELLO

Anna lancia un appello per rintracciare soccorritori ed eventuali testimoni e per primo chi era alla guida dell’auto che l’ha urtata facendola cadere poi a terra, senza prestarle soccorso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Rosà (Vicenza) ai quali è stata sporta denuncia. Quello che è accaduto lo racconta direttamente dalla sua abitazione nella quale deve rimanere. Per ora non deve sforzarsi nei movimenti.

«Venerdì scorso a mezzanotte e quaranta dopo aver terminato il lavoro, faccio la cameriera, avevo raggiunto fidanzato ed amici al Caffè Madame a Belvedere. Ho parcheggiato dalla parte opposta del locale. Ho attraversato via Nazionale (è la Regionale 47 Valsugana ndr) che è ben illuminata. Prima di farlo ho guardato non ci fossero auto. Alla mia destra, in arrivo da Rosà, un veicolo distante - spiega Anna - Ho attraversato sicura e quasi arrivata dall’altro lato di fronte ad una stradina, ho sentito un colpo molto forte. Mi sono ritrovata a terra spinta all’interno della piccola via. Tremavo, non capivo nulla. Uno dei sandali si è staccato. Si è fermato subito un ragazzo che mi ha detto che seguiva la vettura che mi ha colpita. Guidava una Toyota Auris. Poi anche delle ragazze, seconda auto, che avevano una Jeep di colore bianco. Sono andati via una volta arrivati i miei amici».



IL SOCCORSO

Non sono state chiamate le forze dell’ordine e nemmeno un’ambulanza. Anna è stata portata in auto all’ospedale di Cittadella. I sanitari del pronto soccorso hanno avvisato i carabinieri. La giovane è stata ricoverata per 24 ore. La prognosi è di 8 giorni per la ferita al piede e 10 per braccio e scapola sinistra. A breve altre visite di controllo. «Bastava poco e mi avrebbe colpita con l’auto. C’è illuminazione, indossavo un abito color lilla. Gli altri guidatori mi avevano vista attraversare. Faccio un appello a chi era alla guida di costituirsi, ed alle persone che si sono fermate subito e ad altri che all’esterno del locale hanno visto qualche cosa, di contattare i carabinieri di Rosà».