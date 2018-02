Scovato il pirata che ha investito il motociclista, è un clandestino

di Cesare Arcolini

BORGORICCO (PADOVA) - Ilche ha travolto un uomo in scooter lungo la Statale del Santo a Borgoricco per poi scappare è risultato clandestino sul territorio nazionale.Si tratta di K.T., queste le sue iniziali, 41 anni, albanese, con un domicilio fittizio a Velletri. E' lui che alla guida di una Ford Focus chiesta in prestito ad un amico per andare a trovare, dal Lazio a Resana (Treviso) una conoscente, si è scontrato con uno scooter guidato da M.M., 46 anni, originario di Castelfranco Veneto, residente a Piombino Dese e poi è fuggito lasciando il centauro a terra in gravi condizioni.