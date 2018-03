Si tuffa nel Piovego per salvare il suo cane e rischia di annegare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Si tuffa in acqua per salvare il suo cagnolino in difficoltà e rischia di annegare. Ieri sera i vigili del fuoco di Padova sono intervenuti verso le 23 al parco Fistomba di zona Ponte Ognissanti per salvare un uomo che si era tuffato nel canale Piovego per portare in salvo il proprio cane scivolato in acqua a causa dell'argine reso scivoloso dalla pioggia e il forte vento. Grazie all'intervento dei pompieri sono stati tratti in salvo cane e anche padone.