Piove di Sacco, incidente oggi: rimorchio carico di barbabietole si rovescia su un fianco Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Poco dopo le 8 di domenica 13 settembre 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SR 516 in Via Antonio Vivaldi incrocio SP4 Via Cristo a Piove di Sacco per il: illeso l’autista.I pompieri, intervenuti da Piove di Sacco e Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo e predisposto il recupero del rimorchio rovesciato su un fianco, che trasportava. Il rimorchio, grazie all’utilizzo di due autogrù di cui una del soccorso stradale, è stato recuperato e posizionato su un carrello per essere portato via. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno circa.