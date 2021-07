Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro quelle parcheggiate Foto

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montagnon a Piove di Sacco per soccorere un automobilista che dopo aver perso il controllo del mezzo è andato a sbattere contro altre 3 autovetture parcheggiate: nessuna persona ferita.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’Audi A5 che ha causato l’incidente, una Peugeot 207 e due Volkswagen Golf. Sul posto il personale del Suem con un’ambulanza e i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.