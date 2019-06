Pauroso schianto fra due auto nella notte: tre feriti

PIOVE DI SACCO - Spaventoso schianto la notte scorsa a Piove dove i vigili del fuoco sono intervenuti verso l'una all'incrocio tra via Monte Bianco e via Borgo Botteghe Scure per uno lo scontro tra due auto: ci sono tre feriti. Un'auto si è rovesciata e l'altra è finita nel fossato.



La squadra dei pompieri arrivati da Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso le persone ferite congiuntamente ai sanitari del suem 118. I tre feriti sono due uomini e una donna che sono stati portati a Padova e Piove di Sacco.



I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.

