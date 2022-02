Ex canile divorato dalle fiamme, all'interno trovato il corpo di una persona

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Il corpo carbonizzato di una persona scoperto in una struttura divorata dalle fiamme oggi, 28 febbraio 2022. Alle 6.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiumicello a Piove di Scacco per il rogo di una struttura in muratura che prima ospitava un canile. La struttura era avvolta dalle fiamme, il corpo è stato ritrovato a fine spegnimento. Sul posto il nucleo investigativo dei vigili del fuoco e i carabinieri.