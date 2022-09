Ubriaco, senza patente né assicurazione e revisione: scoperto dopo l'incidente

PIOMBINO DESE (PADOVA) - Positivo all'alcoltest, con la patente scaduta, con l'auto senza assicurazione e revisione si è imbattuto sabato 3 settembre in un incidente stradale. Nei guai è finito un settantenne residente nella frazione di Levada di Piombino Dese. Lo schianto è avvenuto in via Munaron a Torreselle di Piombino. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierse si sono venuti a scontrare una Opel Zafira guidata da un uomo di 63 anni del posto che stava svoltando a sinistra per rientrare a casa e una Fiat 600 in fase di sorpasso guidata da una settantenne di Levada. Il tamponamento non ha provocato feriti, ma i guai per il settantenne sono cominciati quando gli agenti hanno effettuato i primi accertamenti. Ebbene, l'uomo è risultato con un tasso alcolemico di 0,84 g/lt con l'assicurazione e la revisione del mezzo non aggiornate e con il documento di guida scaduto. E' stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale sequestro del veicolo. Dovrà pagare sanzioni per alcune migliaia di euro.