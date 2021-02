Si incendia un camino, fiamme in tutta l'abitazione

PIOMBINO DESE - Dalle 17 circa di oggi, i vigili del fuoco stanno operando a Piombino Dese per l’incendio generalizzato di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Padova, Cittadella, Santa Giustina in Colle con i volontari, Castelfranco con 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala, un carro bombolare, un carro aria e 22 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, le cui fiamme avevano già interessato il tetto e il piano sottostante della casa. Le fiamme sembrerebbe sia state innescate dall’incendio di un camino. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco termineranno presumibilmente in tarda serata.

